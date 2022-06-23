Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

23.06.2022 18:57
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."

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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, 'aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını' kabul... Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili yakalanan kişinin, 'aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını' kabul...
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Jandarma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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