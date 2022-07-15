MARMARİS'TEKİ OTELDE 15 TEMMUZ'DAKİ ÇATIŞMANIN İZLERİ DURUYOR - Son Dakika
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MARMARİS'TEKİ OTELDE 15 TEMMUZ'DAKİ ÇATIŞMANIN İZLERİ DURUYOR

15.07.2022 12:03

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 6 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

80'İN ÜZERİNDEN KURŞUN İZİ

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MARMARİS'TEKİ OTELDE 15 TEMMUZ'DAKİ ÇATIŞMANIN İZLERİ DURUYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: MARMARİS'TEKİ OTELDE 15 TEMMUZ'DAKİ ÇATIŞMANIN İZLERİ DURUYOR - Son Dakika
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