Marmaris'teki tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şüpheliler Ş.B, M.B. ve A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B ve A.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 kişiyi mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi "tefecilik yaptıkları" iddiasıyla gözaltına almıştı.