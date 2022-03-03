Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı

03.03.2022 19:40
Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Şüphelileri takibe alan ekipler, savcılıktan aldıkları karar ile şüphelilerin ikametlerine baskın düzenledi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği baskında C.M. (25) ve E.Y.'nin (28) ikametlerinde satışa hazır vaziyette 2,48 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda 9.19 çapında fişek, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça kokain maddesi, uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartı ile salıverildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 19:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement