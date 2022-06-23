Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi - Son Dakika
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Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi

23.06.2022 00:38

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hala söndürülemedi. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle Değirmenyanı mevkiinde bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Çalışmalara 20 Helikopter, 14 amfibik Uçak, 220 arazöz, 20 TOMA, 2 İHA 55 iş makinesi destek veriyor.

Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde salı günü saat 20.00 sıralarında başlayan orman yangını henüz kontrol altında alınamadı. Yangına ekipler hem karadan hem havadan müdahale etti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ETKİSİNİ ARTIRDI

Marmaris'teki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandı. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.

DEĞİRMENYANI'NDA BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkıldı. Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Bölgede bulunan saman balyaları ekipler tarafından kaldırıldı.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

51 HANEDEN 151 KİŞİNİN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

"10 TANE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER 4 TEMMUZ'DA ENVANTERDE"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 10 tane gece görüşlü helikopter alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, yangınla mücadelede kritik öneme sahip gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da envantere dahil olacağını ifade etti.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

2604 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına katılacak.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti. Katıldığı canlı yayında Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de sabotaj iddialarıyla ilgili konuştu. Yangının çıkış saatinin havanın kararmasına yakın olduğunu ve yangının üç ayrı yerde çıkması nedeniyle bu kuşkunun olduğunu belirten Bakan Kirişçi, "Devletimizin ilgili birimleri bu konuya dair araştırmalarını yapıyorlar. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda bir görüş beyan etmemiz çok doğru olmaz. Çünkü elimizde bir delil yok" dedi.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla Belediyesi yaşanan yangındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yangından etkilenen Değirmenyanı'nda alevler çoğaldığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hepimizi zor bir gece daha bekliyor. Marmaris yanıyor."

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te helikopterle incelemelerde bulundu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Marmaris'teki yangında son durum! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor


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Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi - Son Dakika
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