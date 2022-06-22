Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı - Son Dakika
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Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı

22.06.2022 21:59

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili son durumla ilgili bilgileri canlı yayında paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sabotaj iddialarıyla ilgili konuştu. Yangının çıkış saatinin havanın kararmasına yakın olduğunu ve yangının üç ayrı yerde çıkması sebebiyle bu kuşkunun olduğunu belirten Kirişçi, "Devletimizin ilgili birimleri bu konuya dair araştırmalarını yapıyorlar. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda bir görüş beyan etmemiz çok doğru olmaz. Çünkü elimizde bir delil yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, CNN Türk canlı yayınına katılarak Marmaris'teki orman yangını hakkında bilgi verdi. Söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan Kirişçi, yangının kontrol altına alınma aşamasında olduğunu söyledi. Bakan Kirişçi, yangınla ilgili sabotaj iddialarıyla ilgili de konuştu.

"SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR MUSUNUZ?"

Ahmet Hakan'ın "Bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Bakan Kirişçi, "Tabi Bakanlık olarak bizim ilgi alanımızda olan bir konu değil. Ama tabi ki her vatandaş gibi bizimde aklımıza geliyor." dedi.

SABOTAJ İHTİMALİ İÇİN İKİ NEDEN SIRALADI

Bu ihtimali neden değerlendirdiklerini de anlatan Kirişçi, "20.02'de yangını fark ediyoruz. Bu saat havanın kararmasına yakın olan saat olması ve yangının üç ayrı yerde çıkması bizde de bu kuşkuları uyandırıyor." şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE DELİL YOK"

Ellerinde henüz bir delil olmadığını belirten Kirişçi, "Devletimizin ilgili birimleri bu konuya dair araştırmalarını yapıyorlar. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda bir görüş beyan etmemiz çok doğru olmaz. Çünkü elimizde bir delil yok. Biz sadece yangının 3 ayrı noktada çıktığını belirlemiş durumdayız ve 8 dakika içinde müdahale etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı - Son Dakika
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