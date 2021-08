Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (6)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan Şehit Görkem Hasdemir yangın ekip binasında meydana gelen yangınlarla ilgili 2'nci kez basın açıklaması düzenledi. Beldibi Mahallesi'nde bulunan Şehit Görkem Hasdemir yangın ekip binasında bugün saat 21.15'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcen, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve partililer katıldı. Bakan Pakdemirli 28 Temmuz ile1 Ağustos tarihleri arasında Muğla ve Türkiye'de meydana gelen yangınlar ile ilgili istatistik bilgileri açıkladı. Çarşamba gününe kadar kur ve sıcak havanın artarak devam edeceğini söyleyen Bakan Pakdemirli, 'Belirttiğimiz tarihler arasında 125 yangın çıktı. 117 yangın tamamen söndürüldü, kontrol altına alındı veya soğutma çalışması devam ediyor. Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer'de yangın devam ediyor. Fethiye'nin Seydikemer ilçesinde şu an itibariyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde gün içinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam etmektedir. 1 Ağustos itibariyle Mersin'in Silifke ilçesi, Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tüm yangınlar kontrol altına alınmıştır" dedi. Türkiye'de yangın ile ilgili araç sayısını açıklayan Bakan Pakdemirli, 'Ülkemizde 16 uçak, 9 İnsansız Hava Aracı, 45 helikopter, 1 İnsansız Helikopter, 708 arasöz, 120 iş makinesi, 4800 personel canla başla havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'MUĞLA'DA HALKIMIZIN SERZENİŞİNİ DUYDUM'

Muğla'da vatandaşların serzenişlerine kulak misafiri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uçak ve helikopter göremiyoruz diyorlar. Yangın müdahale sahası geniş olduğu için semalarda sıklıkla hava araçlarımızı göremeyebilir. Muğla'da meydana gelen yangınlara 4 uçak, 1 insansız hava aracı, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye aracı, 414 iş makinesi, 5 ambulans ve 1457 personelimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Hava gücümüz büyük özveriyle çalışmasını sürdürüyor. Muğla'da tedbir amaçlı 6 mahalle boşaltıldı. Bu tahliyelerin biri olan Bodrum Gökbel Mahallesi'nde bir olaya şahit oldum. Yaşlı insanlar evini bırakmak istemiyor, bize bir şey olmaz diyorlar. Yaşlı bir teyzeyi tahliye etmek için çok uğraştım. En sonunda ikna ederek bir eve yerleştirdik. Aradan geçen bir saat içinde alevler o mahalleyi kül etti. Vatandaşlarımız canın dışında her şey yerine konulabilir. Vatandaşlarımız evlerinden tahliye olmaya imtina ediyor. Yangın tehlikesi gördüklerinde hemen kaçmalıdırlar. Can kadar önemli bir şey yoktur. Canımız her şeyin üzerindedir."

'SÜREKLİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI YAPIYORUZ'

Türkiye genelinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 1289 araç ve iş makinesi katıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yangınlarla mücadele için ekiplerimiz can siper hane devam görevini sürdürüyor. Gün doğumu ile birlikte yangın alanlarını havadan inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen. Bir süre sonra tahmin ettiğimiz ters rüzgarlar baş gösterdi. Bunu bildiğimiz için mücadelemizi ona göre planladık. Marmaris Öğretmenevi'nde kamu kurum kuruluşları ile sürekli toplantı düzenliyoruz. Yangın biten alanlarda vatandaşlarımızın zararını karşılamak ve envanter çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Muğla'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Yangın teknik veriler ve çalışma planları yanı sıra halkımızın konfor seviyesini artırmak ve normal yaşama döndürmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 28 Temmuz gününden itibaren 8 vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımız yanı sıra doğa ve hayvanlarımız öldü. Bu ölümler bizi çok üzdü. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet kalanlara sabır dilerim." diye konuştu.

'BELEDİYELERLE ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEĞİZ'

Öte yandan, belediyelerin sorumluluklarını hatırlaması için sürekli toplantı yapacaklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Yangınlarda belediyelerin katkıları sonsuz, kendilerine teşekkür ederim. İster bizim partimizin ister başka partinin belediye yönetimi olsun buradan bir çağrı yapıyorum. Bundan sonra belediyelerin sorumluluklarının hatırlatılması ve yerleşim planları ile ilgili sürekli toplantı yapacağız. Yerleşim planlamaları ile ilgili birinci sorumluluk belediyelerindir. Yangınlar sonrası tüm belediyeler ile bir araya gelerek çalıştay yapmayı planlıyoruz. Can siper çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.