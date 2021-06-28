Son dakika haber: MUĞLA MARMARİS'TEKİ YANGINDA, ALEVLER OTELİN LPG TANKINA 50 METRE KALA SÖNDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğu, 100 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, alevlerin, ekiplerin müdahalesiyle 5 yıldızlı bir otele ait LPG deposuna 50 metre kala söndürüldüğü ortaya çıktı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz" dedi.

Marmaris- İçmeler karayolu, Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde dün saat 10.00 sıralarında enerji nakil hatlarındaki kıvılcımdan çıktığı öne sürülen orman yangınına Muğla ve çevre kentlerden gelen 10 yangın helikopteri, 80 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri ve 328 orman işçisi, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE olmak üzere 350 personelle müdahale edildi. Helikopterler 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 litre su boşalttı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi.

Yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Muğla ve Marmaris Orman yangın müdahale ekipleri, itfaiyenin de desteği ile alevlerin 5 yıldızlı bir otele ait olan LPG tankına ulaşması önlendi. Karadan ve havadan su püskürtülerek alevlerin LPG tankına ulaşması engellendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevlerin, LPG tankına 50 metre kala söndürüldüğü belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında otel personelinin de ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduğu bildirildi.

'ŞEHİT ORMANCI İÇİN HATIRA ORMANI TEKLİF EDECEĞİZ'

Yangın sırasında söndürme ekipleri için bölgeye buz, su, yiyecek, içecek takviyesi yaparak destek veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yazılı açıklamasında alevlerin arasında kalarak şehit olan ormancı Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet diledi. Zarar Gören alanın yeniden ağaçlandırılması için tüm kurumların hemfikir olduğunu belirten Başkan Oktay, "Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman 'imara açılacak mı?' düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum; yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz" dedi.