Marmaris'teki yangında herkes sabotaj iddiasını konuşurken bir kişi gözaltına alındı

Salı günü akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yangını henüz kontrol atına alamamışken yangının çıkış nedeni de araştırılmaya devam ediyor.

"BİR TESPİTİMİZ VE KİMLİĞİMİZ VAR"

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili ''Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var'' dedi.

"YANGININ BAŞLANGIÇ KONUSUNU BİR KEZ DAHA KONUŞTUK"

Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair tespitleri ve 1 kişinin kimliği olduğunu da vurgulayarak, "Bu konuda hepimizin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek durumundayız. Orman yangınının başlangıç konusunu bir kez daha konuştuk. Bir koy ve bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın tespiti oldu. Yakın bir zaman diliminde bir açıklama yapacağız. Yangının nasıl çıktığına dair tespitimiz ve 1 kişinin kimliği var. Arkadaşlarımız konunu üzerindeler, nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönünde de tespitleri söz konusu. Çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris'teki orman yangını devam ederken, bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI OKTAY: SABOTAJ İHTİMALİ YÜKSEK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Oktay, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı."

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAKAN KİRİŞÇİ: DÜNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Kirişci, "Şu anda bile uçak yoğunluğundan dolayı bile yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar dünden bu yana akşam 20.00'ye kadar hava araçlarıyla sürdü. Kara araçlarının yürüttüğü çalışmalar devam etti. Düne göre çok çok iyi durumdayız." dedi. Kirişci, "Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak." ifadelerini kullandı.

3 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede süren çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı: "Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir.

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.