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Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi

07.02.2022 17:30
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın restoranı kullanılamaz hale getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangın restoranı kullanılamaz hale getirdi. Çok sayıda itfaiye ve emniyet biriminin olay yerine sevk edildiği yangında 1 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris' e 40 kilometre mesafedeki kırsal Söğüt Mahallesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren restoran sabaha karşı çıkan yangın ile kullanılamaz hale geldi. Restoranda çıkan yangını fark eden komşuların itfaiye ve işyeri sahibini araması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol ederek söndürdü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, restoran malzemeleri, demirbaşlar ve birçok elektronik eşyanın tamamen yandığını bilgisi edinildi. İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangın ile ilgili geniş soruşturma başlattı.

Restoran sahiplerinden Süleyman Korkmaz yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Biz uyuyorduk, komşularımız dumanın kokusu ile uyanmış bizim yerin yandığını görmüş, bizi aradılar. İtfaiyeyi aradılar ama onlar gelene kadar içindeki her şey yanıp bitmişti. Alevlerden dolayı hiçbir şeyimizi kurtaramadık tüm birikimimiz burasıydı zararımız en az 1 Milyon lira" dedi. - MUĞLA

Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi
Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi

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Marmaris, İtfaiye, Yangın, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangında restoran kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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