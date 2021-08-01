Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangından etkilenenler, yaşadıkları zorlu ve duygu dolu anları paylaştı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Alevlerin arasında kalan 2 odalı evinden çıkan 72 yaşındaki Beşgül Aydın, torunuyla yangın söndürme ekiplerine destek oldu.

Yangında evi zarar gören Aydın, AA muhabirine, evinin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Alevlere sabaha kadar su döktüğünü belirten Aydın, "Kızımın evini kurtarmak için mücadele ettim. Çocukluğumun geçtiği, çocuklarımı büyüttüğüm evim yandı. Her yerden kıvılcım düşüyordu. Odunun içine düştü ateş, hemen su döktüm. Komşumuzun evi yandı. Onlar evde yoktu, yandı. Sabaha kadar hiç uyumadım. Hayvanlarımı saldım. Kuyudan su çekip, yangına müdahale ettim. Sürüne sürüne etrafa su döktüm. Evimi çok zor yapmıştım." diye konuştu.

"Çok büyük bir afet yaşadık"

Bölgede bulunan arı kovanları yanan 43 yaşındaki Zafer Şahin, yangın sırasında Denizli'deki arı kovanlarıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Yangının evlerine doğru ilerlediğini duyunca hemen yola çıktığını anlatan Şahin, "Yanıma 10 bidon su aldım. Evin önündeki odunlar tutuşmuştu, onları söndürdüm. Dayımın evi bir ucundan tutuşmuştu, ona müdahale ettik. Samanlıklarımız yandı. Ağılda 6 oğlağımız da yanarak telef oldu. Arı kovanlarımın 72'sini buraya getirmiştim. Arıları koyduğum bölgeye de yangın ulaşmış. Kovanlarımdan geriye 11'i kalmış. Yaşadıklarımız anlatılmaz. Çok büyük bir afet yaşadık. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.