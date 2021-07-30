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Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

30.07.2021 10:20

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını, bölgede oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı iddiası üzerine, polis ekipleri tarafından karakola götürülen çocukların ifadelerinin alınması için pedagog bekleniyor.

Türkiye'de 8 ilde meydana gelen orman yangınları, vatandaşları büyük paniğe ve üzüntüye uğrattı. Bir yandan da yangınların nasıl çıktığı merak edilen bir detay olarak yerini korumaya devam ediyor.

PEDAGOG BEKLENİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

Hisarcık, Marmaris, oyunlar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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