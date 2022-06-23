Marmaris'teki yangını çıkartan kişinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Marmaris'teki yangını çıkartan kişinin ifadesi ortaya çıktı

23.06.2022 22:33

Marmaris'te ormanı yakan şahsın, sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı. 3 farklı noktaya sigara izmariti atarak yangını başlattığını itiraf eden şahıs, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Babasının arazisini satması nedeniyle dışlandığını söyleyen şahıs, yangını çıkarttıktan sonra alevlere girerek intihar etmek istediğini de aktardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle son hızıyla devam ediyor. Bir yandan da yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

AİLESİYLE HUSUMETİ NEDENİYLE YANGINI ÇIKARTMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi.

3 FARKLI NOKTAYA İZMARİT ATMIŞ

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden şahsın sorgudaki ifadesi ortaya çıktı. Yangını 3 farklı noktada sigara izmariti atarak başlattığını itiraf eden şahıs, ailevi sorunlar yaşadığını söyledi.

"BABAM TARAFINDAN DIŞLANDIM"

Babasının yangın çıkardığı bölgede bulunan arazisini sattığını ve bu yüzden de babası tarafından dışlandığını ifade eden şahıs, alevlere girerek intihar etmek istediğini de söyledi.

ALKOLLÜ HALDE YAKALANDI

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

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