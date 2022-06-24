Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü

24.06.2022 23:10

Marmaris'te devam eden yangınla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın küle döndüğünü açıkladı. 63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

4 BİN 587 PERSONEL SAHADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

Son dakika haber! Bakan Kirişci: 'Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar yandı'

"OLUMLU SEYRİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek, "Her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük. İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum" dedi.

4 BİN 500 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bakan Kirişci, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu: "Net olarak 'burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu."

Son dakika haber! Bakan Kirişci: 'Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar yandı'

"YANGININ İLERLEME İSTİKAMETLERİNİN TAMAMI TUTULMUŞ DURUMDA"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, "Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan 1 metre dahi ilerlemeden bugünü kapattık. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz." diye konuştu.

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Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7) Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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