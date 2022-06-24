Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi - Son Dakika
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Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi

24.06.2022 00:59

Marmaris'te çıkan orman yangını ile mücadele 4. günde müdahalelerle sürüyor. 400 hektarı aşkın alanda etkili olan yangın, 5 ayrı noktada ilerlerken 29 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı, Öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının söndürme çalışmalarında 4. güne girildi. 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27 helikopter ve 14 uçakla havadan; 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan müdahale ediliyor.

"ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarın öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

29 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirterek, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3'ER BİN TL YARDIM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Temennimiz, yaşadığımız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesi. Ümitsiz değiliz, inşallah çalışmalarımızı yarın sürdüreceğiz. Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlerinden tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit yardımda bulunuyor, hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim, onlara da teşekkür ederim" dedi.

131 HANEDEN 435 KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, AFAD yetkileri tarafından verilen brifingde toplam 131 haneden 435 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.

MEHMETÇİK DE BÖLGEDE

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

Karacabey, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi - Son Dakika
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