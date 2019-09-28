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Marmaris'ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti'nden sıcak karşılama için...

4 dakika önce

Marmaris'ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti'nden sıcak karşılama için teşekkür ziyaretiMUĞLA - Marmaris'ten 5 yıl önce 21 Eylül 2014'te "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle yola çıkan ve 5 yıl sonra dünyayı dolaşarak yeniden Marmaris'e dönen Yurtbulmuş...

Marmaris'ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti'nden sıcak karşılama için teşekkür ziyareti

MUĞLA - Marmaris'ten 5 yıl önce 21 Eylül 2014'te "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle yola çıkan ve 5 yıl sonra dünyayı dolaşarak yeniden Marmaris'e dönen Yurtbulmuş çifti yaşadıkları sıcak karşılamadan dolayı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

5 yılda 5 kıta ve 5 okyanus geçtikten sonra geçtiğimiz Cumartesi günü Marmaris'e dönen Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti Marmaris'te törenle karşılanmıştı. 5 yılın ardından eve dönüşlerinde kendilerini karşılayan kurumlar arasında yer alan Marmaris Belediyesi'ne teşekkür ziyaretine gelen Yurtbulmuş Çifti, yaşadıklarını Başkan Oktay ile paylaştı.

Başkan Mehmet Oktay'ın 'Memlekete Hoş geldiniz" diyerek karşıladığı Yurtbulmuş çifti hem denizdeki, hem de karadaki sıcak ve duygu yüklü buluşma için Başkan Oktay'a teşekkür etti. Marmaris'i çok özlediklerini ifade eden Yurtbulmuş çifti, Başkan Mehmet Oktay'a da Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusunu geçtikleri uzun seyirleri hakkında bilgi veren Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti, Başkan Oktay'ın 'yeter artık dediğiniz zamanlar oldu mu?' sorusu üzerine, zaman zaman fiziken çok yorulduklarını ama hiçbir zaman dünya turunu bırakmayı düşünmediklerini ifade ettiler.

Marmaris'ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti'nden sıcak karşılama için...

Mehmet Oktay, Marmaris, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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