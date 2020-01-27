Marmaris'ten depremzedelere destek - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere 250 koli temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

Marmaris Belediyesi, depremzedelere temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştırmak üzere harekete geçti. Yardımların Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştırılması için sosyal medya ve cep telefonu aracılığıyla kampanyanın başlatıldığı bilgisi verildi. Bugün saat 17.00'a kadar sürecek kampanyayla toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilecek.