Son Dakika Haberleri: Marmaris'ten Erciş'e Kışlık Giysi ve Kırtasiye Yardımı

Marmaris'ten Erciş'e Kışlık Giysi ve Kırtasiye Yardımı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Van'ın Erciş ilçesindeki yatılı bölge okulunda öğrenim öğren öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Marmaris'ten Erciş'e Kışlık Giysi ve Kırtasiye Yardımı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinden Van'ın Erciş ilçesindeki yatılı bölge okulunda öğrenim öğren öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, Erciş Yatılı Bölge Ortaokulundan gelen "Kış şartlarında çocuklarımızı soğuktan korumak için desteklerinizi bekliyoruz" mesajına duyarsız kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Erciş'teki ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan İsmail Buruk'tan gelen mesaj üzerine harekete geçen Marmaris Kent Konseyi üyeleri, sosyal medyadan "Sen de el ver, geleceğimizi koruyup yürekleri ısıtalım" sloganı ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kampanyaya destek olan çok sayıda kişi, çeşitli mağazalardan satın aldıkları bot, mont, kışlık gömlek, kışlık elbise, bere, atkı ve kırtasiye malzemelerini Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu'na teslim etti.

Bir aylık sürede toplanan malzemeler paketlenerek Erciş Yatılı Bölge Ortaokuluna gönderilmek üzere kargoya verildi.

Kent Konseyi üyeleri, bu kampanyanın ardından Şanlıurfa'daki bir okulun öğretmenleri aracılığıyla gelen yardım çağrısı için yeni bir kampanya başlatacaklarını da duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Muğla, Kent Konseyi, Marmaris, Erciş, Güncel
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