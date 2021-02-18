Marmaris'ten Flamingolar geçti - Son Dakika

Marmaris'ten Flamingolar geçti
18.02.2021 09:41
Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde sabah saatlerinde görülen göç eden flamingo sürüsünü vatandaşlar görüntüledi.
Muğla'nın Marmaris ilçe merkezinde sabah saatlerinde görülen göç eden flamingo sürüsünü vatandaşlar görüntüledi.
Marmaris semalarında, Allı turna olarak ta bilinen flamingoların, geçişi vatandaşları sevindirirken, gökyüzünde oluşan güzel görüntü fotoğraf karelerine yansıdı. Turizm işletmecisi ve fotoğraf sanatı ile ilgilenen 50 yaşındaki Nihat Özalp "25 yıldır Marmaris'te yaşıyorum ilk defa gördüm bu kuşları, bu pandemi döneminde gerçekten güzel görüntü oldu. Benim için fotoğraflamakta ayrı bir zevkti " diye konuştu.
(Güldemet Kızıl/İHA)
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