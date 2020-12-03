Marmaris'ten İzmir'deki engelli depremzedelere yardım - Son Dakika

Marmaris ilçesinde engelliler derneğince temin edilen tekerlekli sandalye ve koltuk değneklerini, İzmir'deki engelli depremzedeler için bölgeye gönderdi.

Marmaris Belediyesi koordinasyonu ve aracılığında, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) tarafından engelli depremzedeler için düzenlenen kampanyada tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri bağışında bulunuldu.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, Bornova Belediyesi deprem kriz masası ile koordineli yürüttükleri kampanyaya destek olan Marmaris Belediyesi ve medikal mağaza sahibi hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek yöneticileriyle medikal ürünleri Bornova Belediyesi deprem kriz masasına teslim ettiklerini belirten Hasar, engellerin paylaşmaya ve birlikteliğe engel olmadığını kaydetti.