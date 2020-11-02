Marmaris'ten İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, İzmir depreminde etkilenen vatandaşlara yardım etmek için kampanya başlattı. Kullanılmamış battaniye ve gıda kolisinin toplanacağı yardımlar Cuma günü İzmir'e götürülecek.

Tüm Türkiye, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 6.6 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Marmaris Belediyesi de depremzedelere yardımcı olabilmek için kampanya başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir AFAD ekipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde en çok ihtiyaç duyulan eşyaların battaniye ve gıda kolisi olarak bildirilmesi üzerine sadece bunların toplanmasına karar verildi.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nin teslim yeri olarak belirlendiği kampanya 5 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek. Korona virüs salgını nedeniyle kullanılmış eşyalar kabul edilmeyeceği öğrenilirken, toplanan malzemeler Cuma günü İzmir'e götürülecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizde de hissedilen bu büyük depremde İzmir'de yaşananlar hepimizin yüreğini yaktı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun" dedi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren İzmir'deki yetkililerle irtibat halinde olduklarını söyleyen Oktay, "Bir kaos oluşmaması, gerçekten ihtiyaç duyulan eşyaların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için görüşmeler yaptık. Bunun neticesinde kampanyamızı başlattık. Ben Marmaris halkının her zaman duyarlı olduğunu biliyorum. İzmir'i de yalnız bırakmayacağız" dedi. - MUĞLA