Marmaris'ten Karadeniz'e yardım eli - Son Dakika

Marmaris'ten Karadeniz'e yardım eli

MUĞLA - 8 gün boyunca yangınla mücadele eden Marmaris, bir kez daha 'dayanışma yaşatır' dedi ve sel felaketinin yaşandığı Karadeniz'e yardım elini uzattı. Yaralarını sarmaya çalışan Marmaris Belediyesi; Kastamonu ve Sinop'a 4 Tır yardım malzemesi gönderdi.

Büyük bir yangın felaketinden çıkan Marmaris, afetlerin yaşandığı diğer yerlere de yardım eli uzattı. Marmaris Belediyesi, yangının yaralarını sarmaya çalışmasına rağmen Karadeniz'de birçok ilçede yaşanan sel felaketine duyarsız kalamadı.

Marmaris'te 29 Temmuz - 5 Ağustos arasında meydana gelen yangında Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu malzemeler 8 gün boyunca yangın söndürme ekiplerine ardından yangın mağduru vatandaşlara dağıtıldı. Aynı günlerde Muğla'nın Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde de yangın çıkması üzerine Marmaris Belediyesi, elindeki ürünlerden bu iki ilçeye ve sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine yardım gönderildi.

'Dayanışma yaşatır' diyen Marmaris Belediyesi, yardımsever vatandaşların yangın döneminde gönderdiği malzemelerden oluşturulan yardım kolilerini bu kez Kastamonu ve Sinop'a gönderdi. Su, içecek, gıda, giysi, bebek bezi, hijyen ürünleri, dezenfektan, maske gibi ürünlerin bulunduğu Tır'lar dün yola çıktı. Kastamonu Merkez, Azdavay, Cide ve Sinop Ayancık'a ulaştırılacak malzemeler ayrıca Kastamonu Belediyesi kanalıyla en çok hasarın yaşandığı Bozkurt ilçesine de götürülecek.

Tır'ları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yolcu etti. "Her geçen saat sel bölgesinden maalesef acı haberler geliyor. Hepimizin yüreği yanıyor. Herkese geçmiş olsun diyor vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diyen Başkan Oktay, "Bizler günlerce yangınlarla boğuşurken Türkiyemizin dört bir yanından gelen yardımlar bize güç verdi, moral verdi, birçok eksiğimizi giderdi. Bu nedenle olası bir felakette yardım gelmesinin önemini çok iyi biliyoruz. Biz yaşanan bu felakete duyarsız kalamazdık. Yangın döneminde seferber olan yardımsever halkımız fazlasıyla malzeme göndermişti. Biz de hem bölge insanının ihtiyaçlarını gidermek hem de onlara moral olmak için 4 TIR malzeme gönderiyoruz" dedi.