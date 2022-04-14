Marmaris'ten Rodos'a yapılan feribot seferlerine yeniden başlanacak - Son Dakika
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Marmaris'ten Rodos'a yapılan feribot seferlerine yeniden başlanacak

14.04.2022 13:12
Marmaris'ten Rodos'a yapılan feribot seferlerine yeniden başlanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na yapılan feribot seferleri, salgın tedbirlerinin azaltılmasıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na yapılan feribot seferleri, salgın tedbirlerinin azaltılmasıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Marmaris'ten Rodos'a salgın tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de durdurulan feribot seferlerinin 16 Nisan cumartesi günü saat 09.15'te yolcularını taşımaya başlayacağı belirtildi.

Seferleri düzenleyen Yeşil Marmaris Turizm ve Yat İşletmeciliği AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 60 dakika süren Marmaris-Rodos seferi için pasaport, vize ve aşı kartı ile yurt dışı çıkış harcı ödendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, salgın şartlarının ve kurallarının uygulandığı yolcuların 3 doz aşılarının tam olması gerektiği, aşıyı tamamlamayanların PCR testi veya hızlı antijen testi yaptırması gerektiği aktarıldı.

İlk seferlerin yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda günde tek sefer sabah 09.15'te Marmaris'ten Rodos'a hareket, akşam 17.00'da Rodos'tan Marmaris'e dönüş. Bu seferler karşılıklı olacak. Aynı şekilde Rodos'tan Marmaris'e aynı saatlerde geliş ve gidiş olacak. Mayıs ayında günde çift seferlere başlanması planlanıyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'ten Rodos'a yapılan feribot seferlerine yeniden başlanacak - Son Dakika


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