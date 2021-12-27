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Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

27.12.2021 10:54
Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Teknede yapılan aramada kaptan ve mürettebat dışında seyir izin belgesinde isimleri belirtilmeyen 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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