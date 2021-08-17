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Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için her türlü göreve hazırız" - Son Dakika

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için her türlü göreve hazırız"

17.08.2021 13:58
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün boyunca devam eden yangın afetinin sona ermesiyle birlikte Marmaris Ticaret Odası (MTO) hem vatandaşların hem de turizm camiasının sesini duyurmak için gerekli temasları kurarak, acilen hayata geçirilmesi gereken ekonomik destek taleplerini ilgili bakanlara iletti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün boyunca devam eden yangın afetinin sona ermesiyle birlikte Marmaris Ticaret Odası (MTO) hem vatandaşların hem de turizm camiasının sesini duyurmak için gerekli temasları kurarak, acilen hayata geçirilmesi gereken ekonomik destek taleplerini ilgili bakanlara iletti. MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Marmaris'in yaralarını sarmak için görev başındayız" dedi.

29 Temmuz günü başlayan ve Marmaris yarımadasının büyük bir kısmını yakarak küle dönüştüren yangın afetinin ardından MTO, yangının boyutlarını ve oluşturduğu tahribatın ekonomik etkilerini azaltmak için kolları sıvadı. Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, özellikle pandemi sebebiyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Marmaris'in, yangın afeti ile birlikte turizmin durma noktasına gelmesinin ardından acil ekonomik desteklerin hayata geçirilmesi için görüşmeleri başlattı. Yangının sona ermesi ile beraber ilgili Bakanlık toplantılarında bu talepleri dile getiren Ayhan, zorlu bir kış döneminin kapıda olduğunu ve ekonomik tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ayhan, "Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sebebiyle maalesef kötü bir turizm sezonu geçirdik. Bu sene ise hem pandemi hem yangın afeti derken Marmaris'te turizm sezonu kalmadı. 8 gün boyunca ciğerlerimiz yandı, hepimiz çok üzgünüz. Ancak üyelerimizi bekleyen başka sıkıntılar da kapıda. İngiltere'nin Türkiye'yi hala kırmızı listeden çıkarmamış olması turizm sezonunu başlamadan bitirdi. Bu nedenle bazı ekonomik tedbirlerin özellikle afet bölgesi Marmaris için hayata geçirilmesi şart. Geçtiğimiz gün İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanımız ile yapılan ortak toplantıda dile getirdik. Tahakkuk edecek vergi, SGK ve Bağ-kur prim borçlarının en erken Mayıs ayına kadar ötelenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yaz sezonunun da kötü geçmesi sebebiyle pek çok işletmecimiz kredi kullanmak zorunda kaldı. Mevcut kredilerin faizsiz olarak en az 1 yıl ötelenmesi sektörün ayakta kalabilmesi için şart. Ayrıca, KOSGEB'in Acil Destek Kredisi'ne sadece yangında işyerinde hasar oluşan işletmeler başvurabiliyor. Bu krediye yangından dolaylı olarak etkilenen tüm işletmelerin başvurabilmesi için kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Marmaris'te işler domino taşı gibidir. Birinin aldığı darbe pek çok işletmeyi ne yazık ki etkiliyor. Bu nedenle ekonomik tedbirlerin bir an evvel alınması gerekiyor. Turizm Bakanımız ile yaptığımız toplantıda da Marmaris'te faaliyet gösteren tüm sektörlerin desteğe ihtiyaç duyduğunu belirttik" dedi.

"Birliğimizden tam destek aldık"

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'i ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na da hazırladıkları sunumla birlikte yangının tüm detaylarını ve bıraktığı hasarı anlattıklarını belirten MTO Başkanı Ayhan, TOBB'dan tam destek aldıklarını ekledi. Başkan Ayhan, "Yangının ilk gününden itibaren Birliğimiz an be an gelişmeleri takip etti. Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu aynı gün 365 oda ve borsaya çağrıda bulunarak yangınla mücadelede ihtiyacımız olan sivil arazöz ve su tankerlerinin temin edilmesini sağladı. Çevre il ve ilçelerimiz başta olmak üzere pek çok şehirden gelerek destek verdiler. Ardından Birlik Başkanımızın Marmaris'e ziyareti sırasında da yangının tüm etkilerini gözler önüne seren bir çalışma ile tüm destek taleplerimizi anlattık. Özellikle yangında evini kaybeden vatandaşlarımıza yardım edilmesi hususunda TOBB'un başlattığı yardım kampanyası ile eşyalarının temin edilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede evini ve eşyasını kaybeden hemşerilerimize yardım elimizi uzatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yangın süresince ihtiyaç duyulan her konuda görev başındaydık"

Marmaris'te pek çok noktayı etkisi altına alan yangın afeti sırasında MTO binasında kurulan koordinasyon noktası ile özellikle itfaiye çalışanları, orman ekipleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Ayhan yapılan çalışmaları hem TOBB'a hem de Bakanlıklara bildirdiklerini söyledi. Başkan Ayhan; "Yangın boyunca çalışan arazöz ve su tankerlerinin denizden su ikmali yapabilmeleri için çok sayıda dalgıç pompa ve bu cihazlara elektrik sağlayacak jeneratör temin ettik. Hisarönü köyümüze konuşlandırılan Sahra hastanesine vasıta, jeneratör ve diğer gerekli malzemeleri temin ettik. Yangın esnasında tahliye edilen vatandaşlarımıza ve çevre illerden gelen ekiplere Odamız üyesi konaklama işletmelerinin desteğiyle konaklama sağladık. TOBB'un desteğiyle yangın anında iletişimin kesilmemesi için 3 adet gezici baz istasyonu kurdurduk. Yangın sırasında güvenli bölge oluşturulması için odamızın, üyelerimizin ve çevre odalarımızın desteğiyle iş makineleri ve onlarca benzinli testere temin edip yetkili kurumlara teslim ettik. Yangınla mücadele eden araçlara ihtiyaç duyulan profesyonel ekipmanları ve ekiplerine yanmaz profesyonel kıyafetler gibi diğer ihtiyaç malzemelerini sağladık. Sahada çalışan araçlara, jeneratörlere ve benzinli testerelere Odamız üyesi petrol istasyonlarından yakıt temin ettik. İlgili üyelerimizin desteğiyle bozulan itfaiye ve yangına müdahale araçlarının tamirini yaptırdık. 8 gün boyunca yangınla mücadele eden resmi ve gönüllü tüm ekiplere yangın söndürücü sentetik köpük, gıda, ilaç, maske, kafa lambası, fener, pil, giysi, vb. malzemeleri temin ederek ilgili kurum ve yardım noktalarına teslim ettik. Çevre il ve ilçelerden her gün tırlar dolusu buz getirttik, bunları saklamak için dipfriz ve üyelerimizden soğuk hava deposu sağladık. Bu buzların Marmaris'e getirilmesi ve yangın alanlarına ulaşımı için üyelerimizden araç temin ettik. Azerbaycan'dan desteğe gelen 105 Azeri kardeşimizin ve diğer illerden gelen itfaiye ekiplerinin ulaşımını ve kişisel ihtiyaçlarını karşıladık. Yangından etkilenen bölgelere psikolojik destek sağlanması için travma alanında uzman psikolog ekip kurulmasına öncülük ederek, gerekli araç ve ekipmanlarını temin ediyoruz. Elektrik olmayan köylerimizde ihtiyaç olan hanelere jeneratör ve buzdolabı temin etmeye devam ediyoruz ve diğer ihtiyaç sahiplerine olan desteğimize de devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Marmaris Çam Balı en önemli marka değerimiz"

2019 yılında MTO tarafından coğrafi işareti tescillettirilen Marmaris Çam Balı üretiminin yangın sebebiyle büyük darbe aldığını söyleyen MTO Başkanı Ayhan, yeniden üretim yapılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. Özellikle Marmaris Çam Balı üretiminin yüzde 64'ünün sağlandığı Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut ormanlarının yanması ile birlikte oluşacak üretim kaybının en aza indirgenmesi için yayladaki kovanların yeni noktalara konuşlandırılması konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Ayhan, "Yangın sırasında mevsimsel nedenlerle 141 bin kovanımız Marmaris dışında bulunuyordu. Çok şükür buradaki kovanlarımızda beklediğimiz gibi büyük bir hasar yok. Arıcılarımız Marmaris'e dönmeden önce kovanlarını yerleştirebilecekleri yeni kızılçam alanlarını tespit edip hazırlığımızı yapmak zorundayız. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece ile yaptığımız görüşme sonrası Milli Park alanları arıcılarımıza açıldı. Yetersiz kalması halinde B planımız hazır. En önemli marka değerimize sahip çıkmak bizim Marmaris'e karşı en büyük görevimiz. Marmaris Çam Balı üretimi kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın yaralarını saracağız"

Yangının Marmaris'te sona ermesinin ardından hasar gören köylere ziyaret düzenleyerek hasar tespit çalışmaları yaptıklarını da ifade eden Başkan Ayhan, en kısa sürede tüm ihtiyaçların karşılanması için girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, "Yangın sonrası 100'ün üzerinde aile maalesef evsiz kaldı. Marmaris Belediyesi ile işbirliği içinde, hayırsever üyelerimizin de desteği ile bu ailelerimizin en kısa sürede ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Yaraların hızlıca sarılması ve yanan ormanlarımızın rehabilitasyonu için MTO olarak yapılabilecek her çalışmada elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: Marmaris için her türlü göreve hazırız

Marmaris, Türkiye, Turizm, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: 'Marmaris için her türlü göreve hazırız' - Son Dakika Ekonomi


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