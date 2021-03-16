Marmaris Ticaret Odası'nın yer aldığı ortak girişim ile aşı öncelik kazandı - Son Dakika

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) ortak girişimleriyle turizm sektöründe çalışan personel aşılama takviminde öncelik kazandı. Muğla ili odalarının yaptığı çalışmalar sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sisteminin" hayata geçirildiği açıklandı.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, BODTO Başkanı Mahmut S. Kocadon ve FTSO Başkanı Osman Çıralı yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti: "Son dönemde özellikle aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte turizm amaçlı gelecek olan misafirlerimizin rezervasyon sırasında konaklayacakları işletmelerde görevli personelin aşı durumunu sorguladığını görmekteyiz. Giderek artan bu talep karşısında üye işletmelerimizin ticari faaliyetini koruma altına alabilmek için geçtiğimiz Ocak ayında Birlik Başkanımız vasıtasıyla Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda, turizm sezonu başlamadan sektörde hizmet veren personelin öncelikli aşılama kapsamına alınmasını talep ettik. Nihayet olumlu bir karar sonucunda, Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar), Güvenli Turizm Sertifikalı ve Diğer Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar), Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Yeme-İçme Tesisleri (Açık olanlar), Seyahat Acenteleri, Turizm Taşıma Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı Araçlar (her araç için iki şoför) ve Profesyonel Tur Rehberleri (Eylemli) için aşılamada öncelik hakkı tanındı. İşletme sahipleri tarafından turizm personeli aşılama kayıt sistemine girişlerin yapılması ile turizm sektörümüzün başta yabancı ziyaretçilere güvenli hizmetin sunulması yönünde tüm önlemlerini alması ve Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlıklarımız tarafından belirlenen güvenli turizm kuralları çerçevesinde hizmet vererek pandeminin etkilerinin azaltılmasını bekliyoruz."

"Bu çerçevede aşılamadan faydalanmak isteyen üyelerimiz https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/ linkinden kayıt yaptırabilir ve https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/sss üzerinden bilgi alabilirler" diyerek çağrıda bulunuldu. - MUĞLA