Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı - Son Dakika

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Marmaris Ticaret odasından Bal üreticilerine çağrı

MUĞLA - Marmaris Ticaret Odası tarafından alınan Marmaris çam balı coğrafi işareti başvuruları başladı. Marmaris'te çam balı üreticiliği yapan arıcıların hasat zamanı gelmeden coğrafi işaret başvurusu yapmalarının üretilen balın kalitesini garantileyerek hem üretici hem de tüketiciyi güvence altına almış olacağı açıklandı.

Son dönemde giderek artan gıda denetimleri sonucu ortaya çıkan sahte çam balları nedeniyle bal üreticileri de kalitenin belgelenmesine ihtiyaç duymaya başladı. MTO'nun başvurusu sayesinde coğrafi işaret kapsamına alınan Marmaris Çam Balı sayesinde, bal üreticileri de ürettikleri balın kalitesini garantilemiş olacak.

Hasat zamanı gelmeden yapılacak coğrafi işaret kullanım başvuruları sayesinde Marmaris Çam Balı üreticilerinin elde edecekleri mahsulü değerini kaybetmeden müşteri ile buluşturması hedefleniyor. Bu nedenle Marmaris Çam Balı üretimi yapan tüm arıcıların önümüzdeki süreçte Marmaris Ticaret Odası'na başvuru yaparak bir an önce coğrafi işaret logosu kullanımına başvurmaları gerektiği açıklandı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret bal üreticilerinin ürünlerini garanti altına almasını sağlayan, güvenilirliklerini tescilleyen bir durumdur ve bu durumda ücretlere de yansıyacaktır. Tüm arıcılarımızı, bal üreticilerimizi coğrafi işaretlerini almaları için odamıza davet ediyorum" dedi.