Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti - Son Dakika

Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti

19.12.2020 16:06
Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti, System.String[]

Marmaris Ticaret Odası Pandemi sebebiyle Mart ayından bu yana ödemelerinde zorluk yaşayan ve ticari açıdan zor günler geçiren işletmeciler için yeni bir proje hayata geçirilmesini sağladı.

Marmaris Ticaret Odası Pandemi sebebiyle Mart ayından bu yana ödemelerinde zorluk yaşayan ve ticari açıdan zor günler geçiren işletmeciler için yeni bir proje hayata geçirilmesini sağladı. MTO ve Ziraat Bankası arasında tedarikçi ve alıcıların buluştuğu 'Güvenli Ticaret Sistemi Finansmanı Projesi' imzalandı.

TOBB (Türkiye Odalarve Borsalar Birliği) ve Ziraat Bankası arasında yapılan protokol sonucu tedarikçiler ile alıcıların buluştuğu Güvenli Ticaret Sistemi Finansmanı Projesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile Ziraat Bankası Marmaris Şubesi Müdürü Övünç Özel ve Uzunyalı Şubesi Müdürü İsmail Kırgöz arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. Sektör ayrımı olmadan Marmarisli işletmecilere nefes aldıracağı düşünülen bu proje ile ekonomide iyileştirme döneminin başlaması hedeflendiği belirtildi.

Turizm sezonunun pandemi nedeniyle beklenenden geç başlayıp erken sonlanması neticesinde Marmaris'te faaliyet gösteren pek çok turizm işletmecisi ödemelerinde zorluk yaşıyordu. Yakın dönemde yine MTO girişimiyle açıklanan kredi seçenekleri sayesinde bazı bankalar ile yapılan anlaşmalar neticesinde ödemelerde kolaylık sağlanmıştı. İşletmesini kapatmadan ticari faaliyetine devam eden turizmciler ise Ziraat Bankası ile imzalanan protokol ile birlikte Bankkart Başak Tedarik Zinciri aracılığıyla ile 18 aya varan vadelerle ürün satın alabilecek. Ayrıca projeden yararlanan işletmeciler Bankkart Başak ile ticaretlerini çek ve senete gerek duymadan, düşük maliyetle ve güvenle yapabilecek. Sistemde alıcılara Bankkart Başak kartını kullanarak yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar sunuluyor. Satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisi ile blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanına sahip oluyor.

2021 turizm sezonu için hazırlıklara başlamak isteyen işletmecilerin yüzünü güldürecek bu proje ile pandeminin açtığı yaraların kısa sürede sarılması için harekete geçtiklerini söyleyen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, "Pandemi ne yazık ki pek çok işletmemizi ticari olarak olumsuz etkiledi. Gerek ödemeler gerek mal alımlarında ciddi sıkıntı yaşayan üyelerimiz bulunuyor. Bu süreçte elimizi taşın altına koyduk ve Marmaris'in neredeyse yüzde 95'inin geçimini sağladığı turizm sektörünü ayakta tutabilmek için var gücümüzle çalıştık. Şimdi hedefimiz yaklaşan 2021 sezonu. Aşılamanın başlamasıyla birlikte bizim de umutlarımız yeşerecek. Bu proje ile de 2021 turizm sezonu için hazırlık yapmak isteyen üye işletmelerimize nefes aldırmak istiyoruz. MTO olarak Marmaris'te faaliyet gösteren tüm üyelerimize faydalı olmak mutlak önceliğimiz. Umarım bu finansman desteği pek çok üyemizin umutlarına ışık tutar" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti
Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti

Marmaris, Türkiye, Turizm, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Ticaret Odasından üyelerine nefes aldıran bir anlaşma daha hayata geçti - Son Dakika


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