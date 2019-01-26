Marmaris Toz Bulutu Altında
1 saat önce
Marmaris toz bulutu altındaMUĞLA - Marmaris'te Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu altında.
Marmaris
toz bulutu altında
MUĞLA - Marmaris'te Kuzey Afrika
'dan gelen toz bulutu altında. Dünden beri etkili olan toz bulutu açık alanda bulunan beyaz fayansları ve araçların kaportalarını kırmızıya bürüdü.
Marmaris Kuzey Afrika'dan gelen toz yüklü bulutlar altında. Dünden beri etkili olan bulut ilçede açık alanda bulunan fayans ve araçları kırmızı renge bürüdü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuzey Afrika'dan başlayan toz taşınımının bulutlara neden oluyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre toz bulutu yağmurla birlikte ilçeyi terk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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