Son Dakika Haberleri: Marmaris turizm fuarına hazır
Son Dakika Ekonomi Marmaris turizm fuarına hazır - Son Dakika Ekonomi

Marmaris turizm fuarına hazır

6 saat önce

Turizm sektörünün kalbi, 5 Aralıkta başlayacak Travel Turkey İzmir Fuarı'nda atacak.

Marmaris turizm fuarına hazır, System.String[]

Turizm sektörünün kalbi, 5 Aralıkta başlayacak Travel Turkey İzmir Fuarı'nda atacak. Marmaris Belediyesi de ilçenin tanıtımı için fuarda yer alacak.


Türkiye'deki ve dünya turizmindeki devleri bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında 13'üncü kez kapılarını açacak. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenilen fuarda Marmaris Belediyesi de yer alacak. Belediye standında 5 Aralık Cuma günü, saat 14.00'da bir tanıtım kokteyli düzenlenecek.


Fuarın belediyenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm hazırlıklılarımızı tamamladık, geniş kapsamlı bir biçimde fuarda yer alacağız. Biz belediye olarak göreve geldiğimizden itibaren ilçemizin turizm potansiyelini yükseltmek için sektör temsilcileriyle birlikte Lübnan, Rusya, Ukrayna Çin, İngiltere, Almanya gibi ülkeleri ziyaret ederek seyahat firmaları ve havayolu şirketleriyle görüşmeler yaptık. Olumlu geri dönüşler de aldık. Bu fuarda da yine sektör temsilcileriyle birlikte Marmaris'i tanıtacağız, güzelliklerini ve farklılıklarını anlatacağız" dedi.


Fuar dünyanın önemli tur operatörleri ve seyahat acentelerini katılımcı firmalarla buluşturacak. İki gün sürecek alım heyeti kapsamında fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması hedefleniyor. - MUĞLA

Marmaris, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:11:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris turizm fuarına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]