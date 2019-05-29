Marmaris Turunç'ta bir çevreci Avrupa imecesi

Turunç'ta yerleşik yaşayan yaklaşık 70 kişiden oluşan Hollandalı, Alman ve İngiliz vatandaşlar, Turunç denizi temiz olunca, bu kez kara temizliği için kolları sıvadılar.

Avrupalı vatandaşların talebi üzerine Turunç Esnaflarından Mehmet Fidan, Ali ve Amanda Kartal ve İngiliz vatandaşı Angel Karjani bir araya gelerek, KumlubükTurunç arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yol kenarlarını temizlemek için, Çevre Etkinliği düzenlediler.

Etkinlik gönüllülerinden Mehmet Fidan verdiği bilgide; "Malumunuz 1 Haziran, aynı zamanda Bahar sonu Yaz başlangıcı. Biz de Turunç'ta yaşayan Avrupalı vatandaşlarımızın önerisi doğrultusunda, beldemizin Kumlubük mahallesinden merkeze kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik karayolumuzun iki tarafını, temizleme kararı aldık. Büyük ilgi görmesini beklediğimiz Çevre Temizlik etkinliğimizi, önümüzdeki yıllarda da yaparak, "Turunç'ta Bir Avrupa İmecesi" adıyla geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi. AjansSevgi Marmaris