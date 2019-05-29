Son Dakika Haberleri: Marmaris Turunç'ta bir çevreci Avrupa imecesi
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris Turunç'ta bir çevreci Avrupa imecesi

34 dakika önce

Marmaris'in dünyaca ünlü turistik Turunç Beldesi mahallesi, 1 Haziran'da yaz mevsimine çevre temizliği ile girecek.

Marmaris Turunç'ta bir çevreci Avrupa imecesi, System.String[]

Turunç'ta yerleşik yaşayan yaklaşık 70 kişiden oluşan Hollandalı, Alman ve İngiliz vatandaşlar, Turunç denizi temiz olunca, bu kez kara temizliği için kolları sıvadılar.

Avrupalı vatandaşların talebi üzerine Turunç Esnaflarından Mehmet Fidan, Ali ve Amanda Kartal ve İngiliz vatandaşı Angel Karjani bir araya gelerek, KumlubükTurunç arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yol kenarlarını temizlemek için, Çevre Etkinliği düzenlediler.

Etkinlik gönüllülerinden Mehmet Fidan verdiği bilgide; "Malumunuz 1 Haziran, aynı zamanda Bahar sonu Yaz başlangıcı. Biz de Turunç'ta yaşayan Avrupalı vatandaşlarımızın önerisi doğrultusunda, beldemizin Kumlubük mahallesinden merkeze kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik karayolumuzun iki tarafını, temizleme kararı aldık. Büyük ilgi görmesini beklediğimiz Çevre Temizlik etkinliğimizi, önümüzdeki yıllarda da yaparak, "Turunç'ta Bir Avrupa İmecesi" adıyla geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi. AjansSevgi Marmaris

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:11 Kaynak: Bültenler
Avrupa, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi ATM'ye balta ile saldıran öfkeli adam üzerine tek satırlık not bıraktı Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:45:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris Turunç'ta bir çevreci Avrupa imecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]