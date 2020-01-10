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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor
6 saat önce
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi başlıyorMIYC Kış trofesinin bu yıl 12.si yapılacak olup yaklaşık 40 yelkenci yarışacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi başlıyor
MIYC Kış trofesinin bu yıl 12.si yapılacak olup yaklaşık 40 yelkenci yarışacak. Trofenin ilk ayağı 11 - 12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. 10 Ocak Cuma günü yarış kayıtları yapılacak ve aynı gün saat 18: 00'de Kış Yarışları Açılış Kokteyli başlayacak.
Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında 3 yarış yapılması planlanıyor. Yerli ve yabancı teknelerin katılacağı yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. - MUĞLA
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