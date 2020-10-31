Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi - Son Dakika

Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi

31.10.2020 11:00

- Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi Marmaris uluslararası yelken yarışları sona erdi.

- Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi

MUĞLA - Marmaris uluslararası yelken yarışları sona erdi. 5 gün süren ve 6 yarış ile biten yarışmada dereceye girenler kupalarını Marmaris uluslararası yelken kulübünde teslim aldı.

Yarışın son gününde de Netsel Marina'dan çıkış yapan yatlar, Marmaris körfezi koy içinden, Yalancı boğaza kadar yarıştı. Havanın ara ara yağışlı olması ve gökkuşağının çıkması renkli anlara tanıklık etti. 9 ülkeden 102 teknenin ve 850 sporcunun yarıştığı organizasyonda dereceye girenler kupa ve madalyalarını Marmaris uluslararası yelken kulübü bahçesinde MIYC yönetim kurulu başkanı Cem Tekdağ'dan teslim aldı.

MIYC yönetim kurulu başkanı Cem Tekdağ yarışma ile ilgili olarak "Toplam 102 tekne katıldı. 106 kayıt alınmıştı, ama 4 tanesi gelemedi. Avrupa memleketleri biliyorsunuz uçak seferleri çık kısıtlı sadece Rusya ağırlıklı memleketler gelebildi, bir de Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı ve bir Hollandalı tekne var onlar katıldılar. Sonuçta 800 hakemlerle birlikte beraber 1000 kişilik bir ekip Marmaris'te devamlı hem yarıştılar hem de akşamları esnafa yardımcı oldular, ekonomik olarak da hakikaten katkısı büyüktü bu yarışın. Pandemi yarışla ilgili olaraktan yarış yapamayacaktık ama İçişleri Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Kaymakamlık, Valilik ile yaptığımız toplantılar neticesinde katılan bütün yarışçılar kovid testi uygulama şartıyla yarışı yapabileceğimiz bildirildi. Ben dahil yönetimdeki bütün arkadaşlar hepimiz Kovid testinden geçtik. Tabii ki test neticesinde 2 kişi pozitif çıktı, bunlar da hemen karantinaya alındı. Böylelikle yarışmamıza başladık koy içinde yapılan 4 tane yarış ve coğrafi Rota dediğimiz off-shore yarışımız da 5 etap olarak tamamlandı. Bu yıl Pandemi kuralları gereğince Netsel Marina'da kurduğumuz bir çadırımız vardı onu kuramadık akşam etkinliklerini yapmadık, mümkün olduğu kadar sporcuları bir araya getirmedik getirmemeye çalışıyoruz. Kupaları da sadece dereceye giren kaptanlara teslim edeceğiz " diye konuştu.

Andrey Hukin( take wind teknesi kaptanı) Rus yarışmacı "ben yıllardır bu yarışmaya genellikle katılırım. Bu yıl yarış çok iyiydi. Rüzgar yeterliydi. Özellikle dün çok iyiydi yarış çok güzeldi" dedi.

Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi
Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi

Marmaris, Türkiye, Marina, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris Uluslararası yelken yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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