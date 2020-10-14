Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

14.10.2020 00:12
Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan ve mahsur kalan 19 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan ve mahsur kalan 19 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay, dün saat 21.21 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına meydana geldi. Bodrum açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı hücum bot ekipleri, kaçak göçmenlerin karaya çıktığı ihbarını alarak olay yerine hareket etti. Motor arızası nedeniyle kıyıya çekilmiş 3,5 metre boyunda lastik bot ve kayalıklar üzerinde duran 3'ü kadın toplam 7 Suriyeli kaçak göçmen kurtarıldı. İkinci ihbar ise saat 00.10 sıralarında Marmaris ilçesinden bir balıkçı tarafından yapıldı. Marmaris'e 75 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi Gedik Mevkii'nde adada insanlar olduğu bildirildi. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı'na bağlı hücum bot adaya hareket etti. Adaya geldiğinde yaktıkları ateş etrafında uyuyan 12 kaçak göçmen tespit edildi. 12 Suriyeli erkek kaçak göçmen hücum bota alınarak kurtarıldı. Bodrum ve Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda doktor kontrolünden geçirilen toplam 19 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris ve Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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