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Marmaris ve Bodrum'da kar sevinci - Son Dakika

Marmaris ve Bodrum'da kar sevinci

25.01.2022 09:35
Marmaris ve Bodrum'da kar sevinci

Marmaris ve Bodrum'da dün gece etkili olan ve sahillere kadar inen kar, dağlarda beyaz örtüsüyle sabah uyanan vatandaşları karşıladı.

Marmaris ve Bodrum'da dün gece etkili olan ve sahillere kadar inen kar, dağlarda beyaz örtüsüyle sabah uyanan vatandaşları karşıladı.

Marmaris merkezinin yanı sıra İçmeler Mahallesi beyaz örtüsüyle vatandaşlarca bol bol görüntülendi.

Kırsal mahalleleri Osmaniye ve Bayır'da kapanan yollar sabahın ilk saatleriyle ekiplerce açıldı.

Muhasebeci Bülent Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır yaşadığı ilçede ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaya, karın kendisini heyecanlandırdığını ve güzelliğini yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu ilk defa dağlarımızda kar görüyorum. Çok güzel bir duygu. İlk defa dağlarımıza lapa lapa yağan kar gördüm. Yangından sonra ilaç gibi beli bu bereket, rahmet diyelim." dedi.

-"35 yıldır kar yağmamıştı"

İçmeler Mahallesi yaşayanı Sezer Tokmak da kar sevinci yaşadığını ve sabahtan bu güzelliği fotoğralamak için seyir tepesine geldiğini dile getirerek, "İçmeler'de doğdum büyüyüm. 1987 yılında yağmıştı böyle bir kar. O zaman 10 yaşındaydım. Mart ayında yağmıştı. 35 yıldır kar yağmamıştı. O zamandan sonra ilk defa böyle görüyorum. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

Bodrum Yarımadası'nın birçok mahallesinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Mazı, Mumcular, Kızılağaç, Dağbelen, Yalıkavak ve Konacık mahallelerinde gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, tarlalar ve makilik alanlar beyaza büründü.

Vatandaşlar ilçede uzun süredir görmedikleri karın sevincini sosyal medyada fotoğraf paylaşarak yaşadı.

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Marmaris, Osmaniye, Bodrum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris ve Bodrum'da kar sevinci - Son Dakika


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