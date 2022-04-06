Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.04.2022 19:46
Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça açıklarında açık denizde sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ve Datça açıklarında açık denizde sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot ağır hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun yardım talebi üzerine düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı Marmaris'te can sallarındaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te can sallarındaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Marmaris, Salı, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:38 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 20:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement