Marmaris ve Datça açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MARMARİS ve Datça ilçesi açıklarında 2 can salı içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saat 21.30 sıralarında Marmaris ilçe merkezine 65 kilometre mesafede turistik Bozburun Mahallesi açıklarında bir can salının sürüklendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Bölgeye gelen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı hücum bot ekipleri sürüklenen can salı içinde 21 kaçak göçmeni kurtardı. İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kaçak göçmen doktor kontrolü ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Öte yandan, bugün akşam saatlerinde bir balıkçı, Datça ilçesi açıklarında Rodos Adası'na 1 kilometre mesafede Türk karasuları içinde can salının sürüklendiği ihbarını yaptı. Devriye gezen Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Suriyeli kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 16 kaçak göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.