Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı

06.06.2022 20:32
Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içinde Türk karasularına geri itilen 66 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içinde Türk karasularına geri itilen 66 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında üç ayrı geri itme olayında ise lastik botlar içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçelerinde kurtarılan 66 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris ve Datça açıklarında 66 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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