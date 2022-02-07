Üye Girişi
Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

07.02.2022 22:43
Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ile can salına konularak Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ile can salına konularak Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Datça Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 sal tespit etti. Can sallarına yanaşarak içinde bulunan 62 kaçak göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafedeki kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında ise sabaha karşı saat 04.00'te denizde lastik bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yeri tespit edilen lastik bota yanaşılarak içinde bulunan 25 kaçak göçmen kurtarıldı.Kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapılan aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 87 kaçak göçmen, işlemlerin ardından jandarma araçlarıyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Çoğunluğu Suriye olmak üzere Irak ve Burma uyruklu kaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, değerli eşya, para, cep telefonlarının Yunanistan askerlerince alınarak can salına konulup şiddete maruz kaldıklarını, kötü hava koşullarına rağmen Türk kara sularına geri itildiklerini öne sürdü.


Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 22:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement