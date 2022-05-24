Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.05.2022 00:10
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 12 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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