Marmaris ve Datça'da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Gökçe Burnu üzerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildikten sonra kendi imkanları ile karaya çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris Çiftlikköy mevkiinde ise karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 24 düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında ise fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber kene içindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA