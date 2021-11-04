Marmaris ve Datça'da 45 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ilçesi açıklarında lastik botu arıza yapan 33, Datça ilçesi açıklarında ise Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin açık denizde sürüklendiği bilgisinin ardından bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA