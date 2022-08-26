Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.08.2022 13:19
Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki olayda kurtarılan toplam 104 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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