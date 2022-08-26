Marmaris ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki olayda kurtarılan toplam 104 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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