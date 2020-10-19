Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

19.10.2020 22:10
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 74 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 22 göçmen ise kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 74 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 22 göçmen ise kurtarıldı. Ayrıca, 74 göçmenin kaçışını planladıkları ileri sürülen 2 organizatör de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında şüpheli bir motor yat olduğunu tespit etti. Bölgeye hücum bot ile geçen ekipler, şüpheli motor yatı durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, kamara ve tuvalette aralarında çocuk ve kadınların olduğu 74 kaçak göçmen yakalandı. 74 göçmen ve organizatör olduğu ileri sürülen 2 şüpheli kıyıya çıkartıldı. Doktor kontrolünden geçtikten sonra yiyecek ve içecek verilen 74 göçmen araçlarla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise nöbetçi Savcı talimatıyla gözaltına alındı.

MAHSUR KALAN 22 GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, Marmaris ilçesinde avlanan bir balıkçı, Bozburun Mahallesi açıklarındaki bir can salı olduğu ihbarını verdi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, can salı içerisindeki 13 göçmeni kurtardı. Ayrıca, ekipler aynı bölge yakınlarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 9 göçmenin daha olduğu bilgisini edindi. Yapılan araştırmada, 9 göçmen daha bulunarak kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 22 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Marmaris, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris ve Fethiye'de 74 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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