Marmaris ve Milas'ta sazlık alan yangını - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde sazlık alanlarda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi sahili yakınlarındaki sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Orman İşletme Şefliğine bağlı orman yangın söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Milas ilçesinde ise Akyol Mahallesi'ndeki sazlık yangınına Milas Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.
Yangınlarda yaklaşık 2 dönüm sazlık alan zarar gördü.
- Kaynak: AA
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