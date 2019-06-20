Son Dakika Haberleri: Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında
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Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında

6 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkisinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkisinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda patlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Bölgeye çevre illerden helikopter desteği gelirken, havadan 7 helikopter, karadan 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile yaklaşık 120 işçi söndürme çalışmasına katıldı.

Orman yangını 3 hektarda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
muğla, marmaris, 3. Sayfa
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