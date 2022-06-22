Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma

22.06.2022 13:49
Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sonrası Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sonrası Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangının üç ayrı noktada çıktığı yönündeki iddialar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangının çıkışı ile ilgili 'Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor' açıklamasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir ekipleri Marmaris yangınına destek için yola çıktı Aydın Büyükşehir ekipleri Marmaris yangınına destek için yola çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris yangınına başsavcılıktan soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement