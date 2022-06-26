Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu - Son Dakika
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Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu

26.06.2022 16:59

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında alevlerden kaçamayan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altında yanarak telef oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında alevlerden kaçamayan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altında yanarak telef oldu.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve 4 bin 500 hektarlık alanın zarar görmesine neden olan orman yangını yaban hayatı da olumsuz etkiledi.

Alevlerden kaçmak için ormanlık alandan yola çıkmaya çalışan bir kaplumbağa, sığındığı kayanın altına yanarak telef oldu.

Baş kısmını kayanın altına sokan hayvanın, arka bacaklarının ve kabuğunun yandığı görüldü.

Yine aynı bölgede bir tür kabuklu böceğin de alevlerden kaçamayarak telef olduğu gözlendi.

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Marmaris'teki yangından kaçan kaplumbağaya hayvanseverler su verdi Marmaris'teki yangından kaçan kaplumbağaya hayvanseverler su verdi Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris yangınında alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağa yanarak telef oldu - Son Dakika
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