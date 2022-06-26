Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde tarihinde başlayan orman yangında soğutma çalışmalarını bitiren orman işçileri ilçeden ayrılmaya başladı. 4 bin 500 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangından canla başla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerden çalışmalarını tamamlayan personelleri vatandaşlar uğurladı. Türkiye 'nin dört bir yanından gelen orman işçileri Maramaris'ten çıkarken alkışlar eşliğinde görevli oldukları il ve ilçelere yolcu edildi. Günlerce yangınla mücadele eden ve ardından 24 saat boyunca soğutma çalışmalarını yürüten orman ekipleri bölgelerine döndü.

Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Marmaris yangınında canla başla çalışan ekipler alkışlar ile uğurlanıyor - Son Dakika

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