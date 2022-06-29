Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziranda başlayan ve 5 gün sonra kontrol altına alınan yangında görev alan değişik illerden gelen TOMA'lar Muğla il Emniyet Müdürünün teşekkür etmesi ile uğurlandı.

Yangına 21 TOMA ile Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa' Emniyet Müdürlüğünden destek amaçlı gelen TOMA'lar görevlerinin bitmesiyle birlikte görev yerlerine gönderildi. Muğla il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu görev alan personellere teşekkür etti. Dilberoğlu konuşmasında, "Nerden baksanız 600'e yakın polis memurumuz görev yaptı. 21 tane TOMA görev aldı yangının şehre sıçramasına, şehre bir tehdit oluşturmasını önlemek için siper aldı. Allah hepsinden razı olsun. Emniyet teşkilatı halkımızın, milletimizin, vatanımızı sıkıntıya düştüğü her an her durumda tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi can siperhane görev başındayız. Vatandaşımızın, milletimizin hiçbir zaman sıkıntısı olmasın" dedi.